GNR recupera na Póvoa telemóvel furtado em Azurara

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Matosinhos, identificou ontem um homem de 19 anos no concelho da Póvoa de Varzim. No âmbito de uma denúncia por furto de telemóvel ocorrido num estabelecimento de restauração, há cerca de dois meses, em Azurara, os militares identificaram o autor do crime e realizaram uma busca domiciliária à sua residência. O equipamento foi recuperado e, posteriormente, entregue ao legítimo proprietário. O suspeito, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Vila do Conde.