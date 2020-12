GNR interrompe captura ilegal de meixão no Rio Ave

A GNR, através do Núcleo de Proteção Ambiental, de Matosinhos, apreendeu ontem 700 gramas de meixão no concelho de Vila do Conde. No âmbito de uma ação de fiscalização no Rio Ave, os militares verificaram que seis homens utilizavam umas redes próprias para a captura ilegal desta espécie que, devido às características, são extremamente lesivas à fauna existente. No desenrolar da ação, foi apreendido o material utilizado na captura e 700 gramas de meixão que, no mercado final, poderá atingir os seis mil euros/kg. O meixão apreendido, por se encontrar vivo, foi devolvido ao habitat natural e os suspeitos foram constituídos arguidos, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Vila do Conde.