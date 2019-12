GNR esteve na Estela e apreendeu milhares de contrafacções

8360 artigos contrafeitos foram apreendidos em duas operações de fiscalização levadas a cabo pela GNR. Uma passou pela Póvoa de Varzim e a outra foi em Amarante. Os militares dos respetivos postos territoriais passaram a pente fino a Feira Semanal da Estela (e também o Mercado Municipal de Amarante), tendo como objetivo número um “o combate à contrafação, o uso ilegal de marca e a venda de artigos contrafeitos”. No total, sem especificar em que localidade, fiscalizaram oito bancadas que, segundo a Guarda, tinham exposto para venda “vários artigos contrafeitos de marcas conhecidas, nomeadamente, 7 908 peças de vestuário e 452 pares de calçado”, somando um valor aproximado de 26 mil euros. A GNR dá conta que “no total foram identificados sete homens, com idades entre os 25 e os 60 anos, dois dos quais com antecedentes criminais pela prática deste tipo de crime, tendo sido constituídos arguidos pela prática do crime de contrafação”. Os factos foram remetidos aos Tribunais Judiciais da Póvoa de Varzim e de Amarante.