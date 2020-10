GNR deteve na Póvoa dois homens que ameaçaram as namoradas

O Comando Territorial do Porto da GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve dois homens no início desta semana por violência doméstica na Póvoa de Varzim. Na segunda-feira, na sequência da investigação, os militares apuraram que o agressor de 19 anos, habitual consumidor de produtos estupefacientes, terá injuriado e ameaçado a vítima, a namorada de 18 anos, fazendo alusão à exposição de fotos de cariz sexual que teria na sua posse, motivos que levaram à detenção. No dia seguinte, terça-feira, um homem de 49 anos, com antecedentes pela prática de crimes de violência doméstica, condução sob o efeito do álcool, desobediência e falsificação de notação técnica, foi detido por ter injuriado e ameaçado de morte a companheira, de 47 anos, movido por ciúmes. Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório no Tribunal de Matosinhos, onde lhes foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência das vítimas, proibição de contactar com as vítimas por qualquer meio, proibição de frequentar os locais frequentados pelas vítimas, sendo ambos controlados por pulseira eletrónica. As operações contaram com o reforço do Destacamento de Intervenção do Porto e do Posto Territorial da Póvoa de Varzim.