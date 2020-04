GNR deteve dois jovens traficantes

A GNR anunciou a detenção de dois jovens de 17 e 21 anos por tráfico de droga no concelho de Vila do Conde. O Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal de Matosinhos, fez a detenção no passado dia 24 de abril. No âmbito de uma investigação relacionada com este crime, que teve a duração de cerca de um mês, os militares abordaram duas viaturas onde os suspeitos seguiam. Durante a ação policial, foi realizada uma revista a ambos os suspeitos, onde foi possível apreender 69 doses de haxixe, duas doses de cannabis, uma balança de precisão e 90 euros em dinheiro, sendo que o produto estupefaciente destinava-se à venda a potenciais consumidores. Segundo o JN, o tráfico era efetuado numa casa de praia na freguesia de Vila Chã, moradia partilhada por seis pessoas que terão aproveitado o confinamento para se mudarem do Porto para aquele local. Foi o barulho provocado pelas festas lá realizadas que despertou a atenção dos moradores vizinhos e a posterior denúncia à GNR. Os suspeitos, com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal de Vila do Conde. Os detidos foram, entretanto, libertados e aguardam conclusão do processo judicial.