GNR apreende uma tonelada de bivalves em fiscalização na A28

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR, através do Destacamento de Matosinhos, apreendeu 1066 quilos de amêijoa japonesa na A28, na Póvoa de Varzim. Durante uma ação de fiscalização rodoviária realizada na última madrugada e dirigida ao transporte de pescado fresco e moluscos bivalves, os militares detetaram um veículo a transportar amêijoa japonesa subdimensionada, isto é, que não possuía o tamanho mínimo legal de quatro centímetros exigido por lei para a apanha desta espécie. A mercadoria apreendida, com o valor estimado de 9 594 euros, teria como destino o mercado espanhol. Foi identificado um homem, de 45 anos, e elaborado o respetivo auto de notícia por contraordenação por transporte de espécies bivalves em estado imaturo, sendo esta infração punível com coima máxima de 37409,88 euros. A GNR salienta que a prática da apanha de bivalves sustentável, que respeite a natureza e a integridade dos ecossistemas, contribui para a conservação das unidades populacionais.