Furto avultado em sapataria de Balasar durante a última madrugada

A Joniluna Sapataria foi alvo de um furto na madrugada deste domingo. A loja situada na Praceta do Cubo, na freguesia de Balasar, à face da Estrada Nacional 206, foi visitada por um grupo de ladrões que destruiu o vidro da porta principal e arrombou as grades de proteção, levando dezenas de artigos de diversas marcas. O prejuízo está estimado em mais de dez mil euros entre danos materiais, carteiras, malas e calçado furtados. Tudo aconteceu pouco depois das duas horas e os proprietários do estabelecimento já solicitaram ajuda através de página oficial no facebook a quem tenha mais informações sobre o que se terá passado, sendo revelado que a suspeita recai sobre quatro homens encapuzados que carregaram em três minutos uma carrinha de cor preta com o material furtado e colocaram-se rapidamente em fuga. “Hoje fomos novamente nós… a seguir pode ser quem se cala” foi o apelo lançado pelos donos que assistiram a tudo através das câmaras de vídeo-vigilância. A GNR esteve no local e o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária. Este já não foi o primeiro furto a esta loja balasarense.