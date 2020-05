Fugiu à PSP em carro furtado mas foi apanhado após perseguição

Um homem de 48 anos, desempregado e residente em Vila do Conde, foi detido pela PSP no passado sábado à tarde na cidade do Porto. O suspeito viajava num ligeiro de passageiros e, perante a presença policial, ignorou as indicações para imobilização do veículo e colocou-se em fuga a grande velocidade, percorrendo diversas em desobediência das regras e sinais de trânsito e não tomando as devidas precauções de segurança rodoviária. Na sequência da perseguição, o suspeito acabou intercetado pelos agentes na rua do Outeiro. A PSP percebeu depois que a viatura em que circulava o detido havia sido furtada, conforme queixa apresentada em Viseu. O indivíduo já era também referenciado pelas autoridades pela prática de diversos ilícitos criminais e encontrava-se na posse de diversos bens (artigos de vestuário e óculos de sol), documentos de identificação e cartões de débito bancário que haviam sido furtados do interior de dois automóveis que se encontravam estacionados em Vila do Conde e em Matosinhos.