Fogo voltou a Terroso e também surgiu em Laundos

O fogo voltou esta quinta-feira à Póvoa de Varzim com duas freguesias atingidas pelas chamas em zona florestal. Primeiro foi em Laundos, com alerta às 9h22. Depois novamente em Terroso, com alerta às 12h10. Para ambas as ocorrências foram mobilizados três meios e seis elementos da corporação de bombeiros, que rapidamente deram conta da situação. Mais tarde, já na Póvoa, por volta das 15h, surgiu nova indicação de fogo em zona de mato, tendo o fogo sido combatido por cinco elementos apoiados por dois veículos.