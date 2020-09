Fogo regressou e trouxe fumo para a cidade

Uma pequena zona agroflorestal a nascente da Avenida 25 de Abril ardeu na manhã de hoje e com o vento leste que soprou forte – e vai acontecer assim toda a semana – o fumo veio em direção à cidade através das zonas de Mourões, Moninhas e do Largo da Misericórdia. O alerta foi dado às 10h13 e, segundo contou à Onda Viva o comandante dos bombeiros da Póvoa de Varzim, Francisco Nova, foram mobilizados 16 elementos e sete veículos para combaterem o incêndio que destruiu também rolos com silagem e alguns pneus que serviam de peso a uma cobertura de espécies agrícola secas. Foi a queima desses pneus que deu uma coloração negra e espessa ao fumo que se propagou rapidamente. Sobre as causas do fogo, o oficial disse desconhecer a origem, mas confirmou que a corporação já tinha ido aquele local relativamente há pouco tempo para debelar uma situação semelhante, mas com outras condições atmosféricas.