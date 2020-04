Fogo mata animais em Gião

Da madrugada chega a notícia de um incêndio que provocou a destruição de estruturas de armazenamento de produtos e provocou a morte de diversos animais. O fogo, de origem desconhecida, surgiu nos anexos de uma habitação situada na freguesia de Gião, em Vila do Conde. Para além dos danos materiais, ao que apurámos junto da corporação de bombeiros, as chamas foram fatais para galinhas, coelhos e outros. O alerta foi às 4h49. Para o local, em concreto a Travessa Santo Estevão, os bombeiros voluntários de Vila do do Conde enviaram cinco elementos apoiados por uma viatura de combate a incêndios. O fogo foi dado como extinto por volta das 5h30.