Fogo entre Terroso e Rates, acidente na Estela e despiste em Amorim

O início da tarde desta terça-feira ficou marcado por um incêndio registado pela ANPC na freguesia de Terroso, relativamente perto da freguesia de Rates e do Campo de Tiro. O alerta foi dado às 14h29 e levou à mobilização total de 15 bombeiros e 6 viaturas. O fogo em zona de povoamento florestal entrou em fase de resolução perto de uma hora depois e ficou confinado a cerca de um hectare de área.

O meio da tarde também foi atribulado para os bombeiros da Póvoa de Varzim. Na Estela, na Rua Marcos de Rabão, com alerta às 17h13, ocorreu uma colisão rodoviária entre dois carros e um trator que levou à mobilização de dois meios de socorro e seis elementos. Duas pessoas ficaram feridas: uma foi levada para o hospital da Póvoa e outra foi apenas tratada no local. Em Amorim, com alerta às 17h51, sucedeu o despiste de um kart na pista indoor situada na Rua Manuel Dias. Os bombeiros estiveram no local mas o transporte da vítima para o hospital foi feito por uma viatura da Cruz Vermelha que também foi ativada para a ocorrência.