FISAcar e Félix Automóveis inauguraram instalações em Azurara

Já foram inauguradas as novas instalações da FISAcar em Azurara (Vila do Conde). Numa parceria com a marca Félix Automóveis, o espaço foi apresentado perante muito publico interessado. A marca FISAcar é uma marca reconhecida no país, com sede em Braga e stands que, além da venda, prestam assistência pós-venda, serviço prestado pela empresa participada, Bosch-Service. Na inauguração marcaram presença os administradores Isaque Guimarães e Fernando Ferreira, sócios há mais de trinta anos, naturais de Viatodos (Barcelos). Também presente esteve o adjunto da administração, Fausto Maravalhas, que na qualidade de General Manager da Mais Rent (aluguer de automóveis), outra participada, prestou alguns declarações, dizendo que o foco é o apoio às PME (Pequenas e Médias Empresas) e realçando que o grupo já está muito bem implantado no país, mas continuará a crescer, diferenciando-se por prestar um serviço completo aos clientes, desde a venda e aluguer até à manutenção. O Grupo FISAcar vendeu 1089 viaturas em 2019 e pretende no corrente ano ultrapassar esse número. O responsável nas instalações de Azurara será Ricardo Cunha, colaborador que está no grupo há mais de oito anos.