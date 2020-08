Finalizada aventura épica de três lobos do Averomar BTT

29 horas sempre a pedalar num total de 34 horas com algumas paragens pelo meio. Assim foi o feito protagonizado por um trio de atletas dos Lobos Averomar BTT. Joaquim Baptista, Sérgio Valentim e Rui da Silva partiram de Santiago de Compostela na madrugada do passado sábado e chegaram a Fátima já na manhã deste domingo, superando um desafio que totalizou 475 km. A chuva e o vento foram as primeiras adversidades encontradas ao longo do percurso, forçando a algumas pequenas interrupções. Foi na Póvoa de Varzim, mais concretamente em São Pedro de Rates, que se registou a troca das duplas de apoio aos três atletas que lograram ligar com sucesso os dois conhecidos santuários espanhol e português. Na segunda metade foram o frio, novamente a chuva e a dureza montanhosa os obstáculos a superar, assim como uma troca de bicicleta por avaria. O presidente do Averomar FC acompanhou os protagonistas na superação deste objetivo e Nuno Paranhos já reconheceu a grande valia desta aventura épica.