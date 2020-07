Filipe Dinis fecha a baliza, que este ano é totalmente poveira

O Varzim apresentou mais um reforço, agora para a baliza. Filipe Dinis, 22 anos, natural da Póvoa, regressa ao clube no qual alinhou nos escalões de infantis e iniciados, antes de seguir para o Vitória Sport Club. Enquanto sénior atuou no Salgueiros, Benfica Castelo Branco, Estoril (sub 23), União de Leiria e Arouca. “É um sentimento muito bonito voltar ao Varzim. É inexplicável porque é um sentimento de voltar a casa. Fiz uma parte da minha formação aqui e estou muito contente de fazer parte da equipa principal, pois é o sonho de qualquer jovem da formação do Varzim”, disse Filipe ao site oficial do clube. Recorde-se que Paulo Alves já contava com Ricardo Nunes, vindo do Chaves, e Ismael Lekbab, que continua, como guarda-redes do plantel principal. A curiosidade é que são todos poveiros, algo que já não sucedia há mesmo muitos anos …