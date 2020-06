Filho que matou a mãe condenado a 19 anos de prisão

O filho que matou a mãe com sete facadas na Póvoa de Varzim foi condenado a 19 anos de prisão. O arguido não prestou declarações durante o julgamento e estava em prisão preventiva. Paulo Jorge Nunes, de 45 anos, matou Emília Simões, de 78 anos, em junho do ano passado, com sete facadas na cabeça e no pescoço no sofá da casa onde viviam no Bairro Alberto Sampaio. O tribunal de Matosinhos condenou-o a 19 anos de prisão por homicídio qualificado, mas absolveu-o dos crimes de violência doméstica e de ameaça agravada, segundo o CM. O homicida matou a progenitora por esta embirrar consigo por não querer trabalhar, tendo confessado o crime após entregar-se às autoridades.