Filho ameaçou a mãe e foi detido após ser denunciado

Um homem de 53 anos, residente em Vila do Conde, foi detido por suspeita de violência doméstica sobre a mãe, de 72 anos, revelou a GNR. Após terem recebido uma denúncia, os militares do posto territorial vila-condense deslocaram-se ao local onde “o suspeito terá ameaçado de morte a vítima, a própria mãe, de 72 anos”. Ao homem foi ainda apreendida a arma branca com que terá ameaçado a vítima. O suspeito, que já “tinha antecedentes criminais”, foi presente ao Tribunal Judicial de Matosinhos, no qual lhe foram aplicadas “medidas de coação de termo de identidade e residência, afastamento da vítima e prestação de caução de valor pecuniário”.