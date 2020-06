Festejos de São João com muitos condicionantes em V.Conde

Considerando que as festas em louvor ao São João têm uma forte tradição popular em Vila do Conde e que habitualmente juntam um elevado número de pessoas nas ruas da cidade, a Câmara Municipal determinou várias restrições excecionais. Na terça-feira, dia 23, os estabelecimentos de restauração e respetivas esplanadas encerram a partir das 23h e os cafés, pastelarias, padarias, lojas de conveniência e outros estabelecimentos de atividade comercial irão fechar a partir das 19h. No mesmo dia não está autorizada a colocação de instalações sonoras nem a realização, na via pública, de festas e confraternizações familiares ou de amigos. No dia seguinte, quarta-feira, também não está autorizada a tradicional ida à praia, sendo controlada a circulação no Largo dos Artistas e na marginal da praia (entre a Av. Sacadura Cabral e o início a Av. Bento de Freitas) entre as 20h e as 24h. A autarquia lembra que a fiscalização compete às forças e serviços de segurança e à Polícia Municipal, sobretudo para que se evite a concentração indevida de pessoas. Recorde-se que a concentração máxima admitida é de 20 pessoas, salvo se pertencerem à mesma família. A Câmara liderada por Elisa Ferraz agradece a compreensão de todos e lembra que “Em casa fazemos a festa”.