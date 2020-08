Um acidente entre um Ferrari e um BMW, na tarde de quarta-feira, na A28, sentido sul-norte, na zona de Modivas, em Vila do Conde. Os dois condutores, com 70 e 40 anos, escaparam ilesos ao choque, mas as viaturas sofreram diversos danos. A GNR tomou conta da ocorrência deste sinistro que condicionou o trânsito durante cerca de uma hora e meia.

foto: José Fernandes / Grupo de Facebook “Moina na Estrada”