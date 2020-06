Feriado municipal demasiado tranquilo e com São Pedro a mandar sol e vento

Depois da noitada que não existiu, também o feriado de São Pedro foi vivido com muita tranquilidade na Póvoa de Varzim. A habitual azáfama deste dia na cidade foi trocada por um sossego estranho na data em que é venerado o santo popular poveiro. Apenas decorreu a tradicional missa solene na Igreja da Lapa, com presenças limitadas e transmissão nas redes sociais das paróquias locais. De tarde já se sabia que a procissão não iria sair às ruas, que este ano estiveram praticamente vazias durante a manhã e a tarde. Até na marginal e ruas adjacentes o cenário que verificámos foi de pouco movimento. Sinais do tempo e do respeito pela precaução a que a pandemia aconselha. A famosa nortada também não ajudou e terá afastado mais pessoas de se deslocarem à zona balnear, cujas praias estiveram pouco concorridas.