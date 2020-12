Fenprof atualiza lista de escolas que já registaram casos

O mais recente mapa elaborado pela Federação Nacional dos Professores sobre as escolas que tiveram casos de Covid-19 aponta para quase um milhar de estabelecimentos de ensino. Nesta lista, atualizada sempre que são reportados e confirmados novos infetados, figuram várias escolas da região, independentemente de os casos se encontrarem ou não ativos. Na Póvoa de Varzim a Fenprof aponta sete espaços: AE de Rates, CSB Amorim, EB Desterro, EB Sininhos, EB Nova, Grande Colégio e JI Igreja (Beiriz). Em Vila do Conde são quatro as referências: AE Frei João, Centro Educativo de Santa Clara, EB Júlio Saul-Dias e ES José Régio. Já agora, em Esposende há duas situações referidas: ES Henrique Medina e EB Fão.