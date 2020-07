Feira de Velharias e Antiguidades sem aval para voltar

Ainda não vai ser desta o regresso da Feira de Velharias e Antiguidades promovida pela Associação Empresarial da Póvoa de Varzim. A iniciativa, segundo a organização, não registou a aprovação da Câmara Municipal para decorrer na Praça do Almada como sempre foi hábito no segundo domingo de cada mês. O plano de contingência apresentado não chegou para receber o aval à realização para desalento de dezenas de expositores de objectos antigos que ficaram privados desta atividade desde o início da pandemia. O evento costuma atrair as atenções de inúmeros visitantes, que terão de esperar pelo próximo mês para nova tentativa de regresso à atividade. Este cenário no concelho poveiro contrasta com o vizinho de Vila do Conde, onde a Feira de Velharias e Antiguidades voltou no mês passado e deverá ter nova edição daqui a uma semana, ou seja, no terceiro domingo do mês, como é habitual. Já agora fica a indicação que este sábado vai decorrer esta mesma iniciativa em Viana do Castelo, no Campo da Agonia.