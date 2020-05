Feira de V.Conde retoma na próxima sexta-feira

A Câmara de Vila do Conde revela que a Feira Semanal recomeça já esta sexta-feira, dia 22, e o Mercado de Rural no sábado, dia 23, ambos no Mercado Municipal. Autarquia lembra que feirantes e consumidores devem cumprir as medidas de prevenção elencadas no Plano de Contingência para aquele espaço: uso obrigatório de máscara, distanciamento social, desinfeção das mãos e acesso limitado. A entrada e saída em ambos os casos será feita exclusivamente pela Rua 5 de Outubro. Recorde-se que todos os feirantes estão isentos do pagamento da taxa de ocupação até 30 de junho.