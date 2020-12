Federação marca Clássica da Primavera para 28 de março

A 25ª edição da Clássica da Primavera já tem data definida para o próximo ano. No calendário de competições da Federação Portuguesa de Ciclismo, a corrida que percorre habitualmente várias freguesias poveiras aparece agendada para 28 de Março. A prova tem como ponto alto as várias passagens pelo Monte de São Félix (Laundos) e a chegada junto à Praça de Touros, numa organização do Centro Desportivo e Cultural de Navais. Refira-se que a temporada nacional vai começar em Fevereiro com a Volta ao Algarve, sendo expectável a presença do único poveiro do panorama profissional, Rui Costa, da equipa UAE Emirates, que também tem na estrutura o massagista aguçadourense Bruno Lima.