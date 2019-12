Família CDP festejou aniversário com motivos para sorrir

O Clube Desportivo da Póvoa festejou 76 anos com a habitual cerimónia no pavilhão Fernando Linhares de Castro. O momento serviu para tirar uma fotografia conjunta com muitos dos 700 elementos das várias secções, para a entrega de emblemas de ouro/prata e atribuição de reconhecimentos aos atletas do ano de cada uma das modalidades. O presidente Caldeira Figueiredo sublinhou a importância de juntar a família CDP neste evento. Luís Diamantino, vice-presidente da Câmara da Póvoa, elogiou o bom trabalho feito pelos dirigentes e pais dos atletas. O também vereador do desporto registou com agrado a recente parceria entre Varzim e CDP, tendo sublinhado que a união faz a força e que a Póvoa irá em breve ganhar novos espaços para a prática desportiva.

Sócios com 50 anos (emblema de ouro): Fernando Campos, Manuel Soares e Filomena Campos.

Sócios com 25 anos (emblema de prata): Celina Morim, Ana Pinto, Isac Bem, Maria Araújo, Macedo Vieira, Andreia Rodrigues, Joaquim Jorge, Cláudia Ribeiro, Cristiana Ribeiro, Rosália Silva, Jorge Martins, Helena Tavares e Carlos Mateus.

Atletas distinguidos: Ana Granja e Diogo Gonçalves (atletismo); Carolina Silva e Ivo Canito (Badminton); Carolina Ferreira e Diogo Gomes (basquetebol); Filipe Santos (futevólei); Ana Serrão e Telmo Fernandes (hóquei em patins); Juno Rodrigues e Luís Afonso (judo) e Adelaide Moreira e João Órfão (voleibol).