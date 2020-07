Famalicão poderá pagar 500 mil euros por varzinista

Levi Lumeka poderá render 500 mil euros ao Varzim. Segundo o jornal A Bola, o atacante inglês estará a ser negociado com o Famalicão. A verba corresponde ao valor da cláusula de rescisão do contrato válido até 2021, revelou esta segunda-feira o diário desportivo. Braga e Guimarães também estariam interessados no extremo, mas os famalicenses ter-se-ão antecipado e decidido avançar para o avultado investimento. O negócio está a ter a intervenção de Miguel Ribeiro, presidente da SAD minhota, que chegou a ser diretor desportivo do Varzim quando Lopes de Castro era presidente varzinista, tendo depois seguido para Marítimo e Rio Ave. Lumeka foi contratado pelos lobos do mar na época passada, ainda com Pedro Faria ao leme, mas poderá ser a equipa diretiva agora liderada por Edgar Pinho a lucrar com a eventual venda do talentoso jogador que fez 28 jogos e marcou nove golos pelo Varzim.