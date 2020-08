Faleceu mais um ilustre poveiro

Faleceu com 89 anos o professor Rodgério Viana, vereador na Câmara da Póvoa de Varzim na década de 60 e presidente da Comissão Municipal de Turismo que, em 1962, aprovou a sugestão de José de Azevedo para a realização das festas de S. Pedro. Rodgério Viana foi também um homem das letras e esteve ligado à fundação do jornal “O Varzim” – que chegou a dirigir – juntamente com Luís Leal e o professor Eduardo Fernandes. Participou no Boletim Cultural e na imprensa local, sobretudo com diversos artigos de intervenção e análise. Rodgério Viana assinou o pósfácio do livro “Póvoa Nova: uma cidade para o futuro”, da autoria de José Macedo Vieira (o ex-presidente da Câmara da Póvoa de Varzim) e prefaciou o livro “Rasgos” escrito pela poeta Albina Dias. Depois do velório na tarde desta quinta-feira na Igreja da Senhora das Dores, esta sexta-feira realiza-se o funeral a partir das 11 horas.