Faleceu figura eclesiástica de Vila do Conde

Faleceu ontem aos 80 anos, Monsenhor Adelino de Sousa Lopes. Nascido a 31 de Agosto de 1939, em Bagunte, freguesia de Vila do Conde, foi ordenado sacerdote a 14 de Julho de 1963 no Seminário de Braga. Em Outubro desse ano foi nomeado prefeito do Seminário de Nossa Senhora da Conceição, onde esteve até Agosto de 1969. Nessa altura passou a ser director do Colégio de São Miguel de Refojos, em Cabeceiras de Basto, posição que ocupou até Outubro de 1970, quando partiu pela primeira vez para a Diocese de Sete Lagoas, na Província Eclesiástica de Belo Horizonte, no Brasil. Voltou a Portugal em Setembro de 1986, sendo nomeado vigário paroquial nas paróquias de Avidos (São Martinho) e Lagoa (Divino Salvador). Em Agosto de 1991 deixou as paróquias do arciprestado de Vila Nova de Famalicão para regressar a Sete Lagoas. Lá foi pároco da Sé Catedral de Santo António, assim como vigário geral da Diocese de Sete Lagoas.