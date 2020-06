Exposição sobre São João já está nas ruas

Já está patente no mobiliário urbano de Vila do Conde (e assim vai estar até ao próximo dia 29) a exposição de rua “Memórias de S. João”. Esta mostra dá a conhecer, ou a rever, os cartazes de S. João, elaborados ao longo dos anos, desde 1933 (com alguns hiatos) até 2019. Esta exposição pode ser seguida num circuito e é uma autêntica viagem no tempo, onde é possível encontrar um conjunto de elementos, que se repetem de formas diferentes ao longos dos anos e que simbolizam as festas do concelho: a imagem de S. João, os cravos, as rendas de bilros, os balões, as sardinhas assadas, os manjericos e o fogo de artifício, as referências aos ranchos do Monte e da Praça. A autarquia liderada por Elisa Ferraz reconhece que ao longo dos anos a programação se alterou, conforme os tempos e as conjunturas económicas, mas salienta que as festas de S. João fazem parte das tradições de Vila do Conde e estão no coração de todos os vilacondenses.