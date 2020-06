Executivo foi a Rates ver obras concluídas ou quase

São Pedro de Rates foi a freguesia escolhida para a mais recente visita do executivo municipal da Póvoa de Varzim. O presidente Aires Pereira e a vereação social-democrata foram recebidos na junta liderada por Paulo João Silva e daí avançou-se para uma incursão por diversas obras em curso ou acabadas de concluir na vila. São disso exemplo as ampliações do cemitério e da rede de águas residuais domésticas (já na segunda fase), a requalificação do campo de futebol do Limarinho e da zona envolvente (já em fase de conclusão) e do extenso troço da ciclovia entre as vizinhas localidade de Laundos e Balasar.