Estreia num domingo, seguem-se jogos à sexta, terça e sábado

O Varzim já divulgou os horários dos primeiros cinco jogos na II Liga. As partidas serão à porta fechada devido à pandemia da Covid-19 mas os sócios e simpatizantes do Varzim podem acompanhar todas as incidências através do relato da Rádio Onda Viva ou da transmissão televisiva. Na abertura da prova os alvinegros recebem o Porto B às 18h30 de dia 13 (domingo). A estreia fora de portas será em Chaves às 17h do dia 18 (sexta-feira). O regresso à Póvoa acontece no dia 22 (terça-feira) frente ao Arouca às 20h. Segue-se a viagem à Covilhã às 11h do dia 26 (sábado). Finalmente, a receção à Académica de Coimbra foi agendada para as 11h do dia 4 (domingo):