Estes sacos foram feitos por crianças solidárias e ecológicas

Já foi apresentado o projeto de Sustentabilidade Ecológica, dinamizado entre a Delegação da Póvoa de Varzim da Cruz Vermelha Portuguesa, a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, a Casa do Regaço e o jardim de infância Miminho. Apostados em deixar uma pegada ecológica duradoura e sensibilizar as pessoas para a importância de cuidar do planeta, as crianças do Regaço e do Miminho produziram sacos de pano reutilizáveis e personalizados para substituírem o plástico. Estes poderão ser uma prenda bonita para se oferecer agora no Natal, revertendo os fundos angariados para o financiamento dos livros dos mais novos. Os sacos têm o custo de quatro euros.