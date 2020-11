Estava em liberdade condicional e foi apanhado a furtar

A GNR de Vila do Conde deteve um homem de 62 anos por furto qualificado. No âmbito de uma denúncia por furto em residência, os militares deslocaram-se ao local, tendo detido o suspeito em flagrante delito. O larápio tinha entrado na habitação através do arrombamento de uma porta, com recurso a um pé-de-cabra, tendo furtado dois anéis de ouro e um anel de prata, os quais foram apreendidos e entregues proprietário. O detido, em liberdade condicional e com antecedentes criminais por abuso sexual de menores, roubos, furtos e tráfico de estupefacientes, foi já presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.