Estação Náutica de V.Conde junta-se às dos vizinhos a norte

O Município de Vila do Conde também já está certificado como Estação Náutica. Recorde-se que a Póvoa de Varzim e Esposende já faziam parte deste projeto deste o final do ano passado. Esta nova entrada surge na sequência da aprovação da candidatura apresentada pela autarquia, enquanto entidade coordenadora, para a “Certificação da Estação Náutica de Vila do Conde” e sua integração na rede à Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar, enquadradas no projeto “Portugal Náutico”. Como resultado da candidatura foi estabelecido e assinado um protocolo de parceria que envolve até ao momento 32 agentes turísticos do concelho, entre entidades públicas e privadas. A Estação Náutica de Vila do Conde tem como objetivo apoiar a criação de uma rede de oferta turística náutica de qualidade, organizada a partir da valorização integrada dos recursos náuticos presentes no território, a qual incluirá oferta de alojamento, animação turística, ensino, saúde e bem-estar, cultura, desporto e outras atividades e serviços de apoio à náutica. Pretende-se atrair turistas, visitantes e comunidade local, acrescentando valor e gerando emprego durante todo o ano. A Câmara Municipal dispõe a partir deste momento de uma plataforma digital de promoção deste projeto, com o intuito de proporcionar uma maior visibilidade dos parceiros e atividades relacionadas com o Turismo Náutico no nosso concelho.