Esquadra de Investigação Criminal deteve dois irmãos traficantes

A 8.ª Esquadra de Investigação Criminal (Caxinas) procedeu esta semana à detenção de dois irmãos, residentes no Bairro dos Pescadores, na Póvoa de Varzim, por crime de tráfico de estupefacientes. A primeira detenção ocorreu na Rua dos Gasómetros, ao final da tarde do passado dia 7, tendo um homem de 49 anos sido intercetado na posse de cerca de vinte doses de cocaína e heroína, acabando o Juiz de Instrução Criminal por aplicar-lhe a prisão preventiva como medida de coação. Entretanto, ao início da tarde de ontem, dia 11, elementos da mesma subunidade da PSP procederam à detenção de outro indivíduo no caminho pedonal junto à Estação de Metro de São Brás, neste caso um homem de 44 anos, irmão do detido anterior, que foi surpreendido quando transportava cocaína e heroína que se destinava à venda direta nas imediações. Fonte policial salienta que estas ações pretendem “dar continuidade à estratégia organizada e sistemática na repressão ao tráfico de estupefacientes nos concelhos da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde”.