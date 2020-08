Escola ‘Os Tarrotes’ alarga atividade a Balasar

Numa altura em que comemora 15 anos de atividade, a Escola de Futebol ‘Os Tarrotes’ decidiu abrir um pólo em Balasar, alargando a atividade que até agora apenas existia na cidade e procurando chegar a outras zonas do concelho. Esta terça-feira fica marcada pelo pontapé de saída experimental (o início oficial será em setembro) deste novo projeto no Complexo Desportivo daquela freguesia poveira. Os treinos por agora irão decorrer às terças e quintas (19-20h) e sábados (11-12h), sempre de acordo com as medidas preventivas inseridas no Plano de Contingência que foi elaborado pelos responsáveis do Varzim. A habitual atividade letiva na Póvoa deverá começar no dia do próximo mês, mas apenas se for possível garantir até essa data as medidas de higiene e segurança necessárias nos espaços de treino.

Esta novidade insere-se no protocolo de parceria estabelecido com a Associação Desportiva e Cultural de Balasar que visa a divulgação do Varzim em todo o concelho e uma aposta na formação de jovens atletas provenientes das freguesias mais distantes da cidade e de municípios vizinhos. O Balasar, presidido por José Cancela, já vinha há uns anos a colaborar com os alvinegros com a equipa satélite de juniores, um caminho este ano também seguido pelo Póvoa Futsal e pelo Amorim (feminino) na ligação ao principal clube poveiro.