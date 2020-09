Escola Nova começou aulas com novo pavilhão de apoio

O novo edifício de apoio da Escola EB1 Nova da Póvoa de Varzim foi dado a conhecer neste arranque do ano letivo. Aires Pereira e o executivo municipal visitaram o estabelecimento de ensino para visitar o salão polivalente onde as crianças poderão, por exemplo, ter aulas de educação física e realizar diversas outras atividades, além de servir de abrigo e recreio quando estiver mau tempo. O investimento rondou os 330 mil euros e foi executado em cerca de 10 meses. O edil apreciou a conclusão da empreitada qur tinha prometido à comunidade educativa e, entre elogios ao trabalho feito, sublinhou as mais valias que vão ser proporcionadas aos alunos, professores e funcionários. A diretora do Agrupamento Flávio Gonçalves, que está a poucos dias de se reformar e participou no último cargo público naquelas funções, deixou um agradecimento à autarquia pela rápida concretização da obra. Maria das Dores Milhazes, que ali estudou na sua infância, admitiu estar comovida por esta intervenção que irá melhorar as condições para os alunos. Este ato marcou oficialmente o início do ano escolar no concelho poveiro e o presidente da câmara não deixou de desejar um bom ano a todos os envolvidos, realçando a importância de adotar comportamentos preventivos face à pandemia da Covid-19 para evitar encerramentos ou um novo confinanento. Na inauguração do pavilhão estiveram também responsáveis pelo projeto e da autarquia, assim como os atuais e antigos coordenadores da escola e da associação de pais.