Escola dos Serviços compromete-se a ser mais sustentável

No âmbito do Projeto de Sustentabilidade desenvolvido pela Escola dos Serviços da Póvoa de Varzim, foi ontem assinada uma Carta de Compromisso entre a instituição militar, a LIPOR e o Município da Póvoa de Varzim. O principal objetivo é a disseminação de boas práticas ambientais, designadamente no âmbito da correta gestão dos resíduos urbanos gerados nas instalações situadas em Beiriz. O acordo foi celebrado por Aquilino José António Torrado, Comandante da Escola dos Serviços, e Aires Pereira, enquanto líder do Conselho de Administração da Lipor e presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. Esta foi a formalização da cooperação estratégica que tem vindo a ser desenvolvida entre os diferentes parceiros com vista à obtenção, pela Escola dos Serviços, da Certificação “Coração Verde LIPOR”. Este processo teve início em janeiro de 2019 e já representou, por exemplo, a entrega de mais 100 toneladas de resíduos para reciclagem e valorização orgânica, sendo a Escola dos Serviços considerada um exemplo de como os organismos do Exército Português também podem ser uma referência de sustentabilidade.