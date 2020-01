Escola Cego do Maio representada em Espanha

Seis alunos do 7º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas Cego do Maio – Ana Filipa, César, Igor, Íris, João e Letícia, acompanhados por quatro docentes (as professoras Ana Maria Peixoto e Lucinda Vieira, a coordenadora de projetos do Agrupamento, Ana Ribeiro, e o professor bibliotecário Delfim Fernandes), estiveram entre os dias 12 e 17 de janeiro, em Gijon, Espanha, ao abrigo de mais um Programa Erasmus+. Foi o primeiro encontro realizado no âmbito do projeto “Bom Appetit Europe!” – uma parceria estratégica de Cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas no domínio da educação que junta quatro escolas de países europeus – Espanha, República Checa, Croácia e Portugal. Em março de 2020 a próxima visita será à cidade de Hranice, na República Checa, e no próximo ano letivo está previsto um encontro em Zagreb, na Croácia, sendo o final na Póvoa de Varzim, no Agrupamento de Escolas Cego do Maio.