Escola Básica está pronta em Aver-o-Mar

É a partir desta segunda-feira e até à próxima quinta-feira que as escolas têm de abrir para respeitarem o calendário estabelecido pelo Governo. A larga maioria vai mesmo dar início ao ano letivo somente no dia 17 e na Póvoa de Varzim essa data será certamente especial em Aver-o-Mar. Vai ser lá que a Câmara Municipal vai assinalar este regresso às aulas com a inauguração dos trabalhos na agora totalmente renovada Escola Básica. Essa presença autárquica foi confirmada pelo vice-presidente Luís Diamantino no programa Grande Entrevista, no qual o autarca lembrou que a empreitada teve vários problemas e houve até uma alteração da empresa construtora, tendo frisado que a partir disso a obra correu bem, não só no espaço escolar, mas também na zona envolvente.