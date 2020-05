Época balnear na região será entre 27 de junho e 15 de setembro

Afinal a época balnear na Póvoa de Varzim vai decorrer entre 27 de junho e 15 de setembro. Não vai começar no dia 6 do próximo mês, como sucederá no sul do país, nem se iniciará a 1 de julho e terminar a 31 de agosto, como chegou a ser avançado por Aires Pereira. Agora, o autarca veio a público revelar as novas datas após ter reunido com a secretária de estado do ambiente, admitindo que se chegou a um consenso entre todas as partes interessadas nesta matéria. O plano de reabertura ainda não foi concluído na totalidade, mas entre o previsto estará a instalação do mesmo número de barracas em dois terços da praia concessionada sem que isso afete a área livre e mantendo um equilíbrio que assegure a viabilidade do funcionamento da atividade dos banheiros. Os parques e lugares de estacionamento junto à praia serão todos a pagar para afastar os carros da zona balnear e confirma-se que a Avenida dos Banhos estará cortada para a circulação automóvel todos os dias no verão. Uma medida que tentará convidar as pessoas a procurar outras praias do concelho em detrimento apenas das existentes na frente urbana.