Época balnear está a preocupar Aires Pereira

O presidente da Câmara da Póvoa de Varzim já avisou que haverá diversas limitações no acesso às praias do concelho durante a próxima época balnear, cuja abertura deverá suceder a 15 de junho. Tudo isto devido à pandemia da Covid-19, considerando o autarca ser necessário um reforço na fiscalização com meios diversos, seja através dos fuzileiros ou da Polícia Marítima. Este cuidado será, sobretudo, necessário nos períodos de maior calor e em julho/agosto, quando a Póvoa recebe mais visitantes, antevendo Aires Pereira que aí será mais difícil controlar o acesso e o número de pessoas que vão estar em permanência nas praias. O autarca pretende também que as novas regras que estão a ser preparadas pela Agência Portuguesa do Ambiente sejam rapidamente divulgadas para evitar a desorganização e preparar um setor que tem um forte impacto no concelho.