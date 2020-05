Época 2019-20 sem campeões nem vencidos no Inter-Freguesias

As competições de futebol amador da Póvoa de Varzim foram dadas por terminadas em todos os escalões sem “vencedores nem vencidos na época 2019/2020”, informou a Direção da Associação de Futebol Popular em comunicado que pode ler na íntegra em baixo. A decisão foi anunciada após auscultar todas as associações participantes. Na altura da suspensão, os campeonatos e as taças estavam já na reta final com poucas jornadas por realizar e meias-finais à vista. Agora fica tudo sem efeito devido à pandemia da Covid-19. A próxima época é ainda uma incógnita e as novidades serão comunicadas oportunamente, asseguraram os responsáveis do Inter-Freguesias.

COMUNICADO

“A Direção da Associação de Futebol Popular da Póvoa de Varzim após reunir com todos os elementos da mesma (com as devidas precauções inerentes à situação presente) e ponderar também sobre o questionário respondido pelas associações participantes nas provas DELIBEROU dar por terminadas, a 7 de Maio de 2020, todas as provas do futebol popular INTER FREGUESIAS DA PÓVOA DE VARZIM que organiza, não havendo vencedores nem vencidos na época de 2019/2020.

ENCERRAMENTO DE TODAS AS PROVAS DO FUTEBOL POPULAR INTER FREGUESIAS, ÉPOCA 2019/2020, OCORRE NO DIA SEGUINTE AO ÚLTIMO JOGO OFICIAL DAS COMPETIÇÕES DESTA ÉPOCA.

A direção da AFPPV congratula-se com a opinião – QUESTIONÁRIO – escrita das associações no interesse da movimentação desportiva – futebol popular da Póvoa de Varzim.

As perspetivas do futuro e início da próxima época, serão informadas por comunicado às associações em tempo oportuno. Como determina o Decreto-Lei 18-A/2020, de 23 de Abril, iremos proceder e informar as alterações regulamentares necessárias para dar resposta a constrangimentos causados pela emergência de saúde pública relacionada com a pandemia COVID-19 e, assim, podermos ter uma continuidade de competição sadia.

As provas do Futebol Inter Freguesias foram interrompidas em Março, quando faltavam 6 jornadas dos campeonatos infantis, juvenis, seniores e escolinhas e 4 jornadas do campeonato feminino, ½ e final da Taça da Póvoa e Final Four da Liga AFPPV. Pela manifesta impossibilidade, motivado pelo COVID-19, doença classificada como uma pandemia, esta situação – absolutamente atípica e excecional – conduziu, naturalmente, a uma necessidade de reorganização da sociedade, quer na forma como todos os cidadãos interagem uns com outros, quer ao funcionamento das organizações, à qual o movimento desportivo – futebol popular inter freguesias – não ficou alheio à sua continuidade. A direção da Associação de Futebol Popular da Póvoa de Varzim reconhece o mérito desportivo de todas as associações, após 37 anos de competição, e não fosse possível terminar em campo uma competição.

A secretaria da AFPPV mantém-se em serviço para qualquer questão necessária das associações.

Saudações desportivas”