Energie entregou 2000 máscaras no Hospital da Póvoa

A Energie, empresa poveira especializada em painéis solares, entregou esta quarta-feira as primeiras duas mil máscaras de proteção individual, de um total previsto de cinco mil, ao Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim-Vila do Conde. Através desta ação, a Energie quis colaborar na luta contra a pandemia de Covid-19, nomeadamente apoiando os profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate ao novo coronavírus. A empresa não consegue precisar qual a data de entrega dos próximos três mil respiradores de partículas FFP2 pois está à espera da chegada da encomenda vinda da China. O momento de entrega, na unidade da Póvoa, contou com a presença do CEO da Energie, Luís Rocha, da vereadora da Coesão Social na Câmara da Póvoa de Varzim, Andrea Silva, e do presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar, Gaspar Pais. Recorde-se que a Energie é a única empresa 100 por cento portuguesa a produzir painéis solares destinados ao aquecimento de águas quentes sanitárias e aquecimento central. Localizada na Zona Industrial de Laundos, na Póvoa de Varzim, conta atualmente com cerca de 50 colaboradores.