Encontro pela Paz despediu-se da 21ª edição

O Diana-Bar foi pequeno para acolher todos aqueles que não quiseram faltar ao fecho da 21ª edição do Encontro pela Paz. O evento terminou com o encerramento da exposição dedicada ao tema da educação. Na despedida, realizada no passado sábado, foram recordados os momentos altos através da habitual projeção de um filme. Como sempre, também houve momentos musicais e culturais com o Coro Manuel Giesteira, a Dancebox e a “Dupla Maravilha”. No final foram entregues diplomas e certificados de agradecimento a todos os participantes e colaboradores pelas mãos do vice-presidente da Câmara Municipal, Luís Diamantino, e do impulsionador e mentor do projeto, Mário Ferraz.