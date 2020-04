Empresas ajudam a equipar o Centro Hospitalar

O Centro Hospitalar Póvoa de Varzim – Vila do Conde anunciou que “uma task-force de cinco empresas tornou possível a aquisição de equipamentos capazes de fazer a diferença nesta época de crise”. A Fricon, por exemplo, tornou possível a instalação de duas câmaras de pressão negativa, destinadas a doentes com necessidades de isolamento, muito em particular no contexto da atual pandemia”. O anúncio acrescenta que “estes novos equipamentos, já instalados, trazem a mais-valia de proporcionar segurança acrescida aos profissionais e a outros doentes, que não os que estão abrangidos pela necessidade de isolamento”. O apoio permitiu também a aquisição de um ventilador portátil. A administração hospitalar aproveita para agradecer “o esforço conjunto das empresas mecenas que tornaram possível a instalação destes equipamentos: Fricon – Abília Azevedo e filhos, Grupnor – Elevadores de Portugal, Construções Adelino Figueiredo, CLVM Truck Parts e AutoBemguiados.