Empresa poveira reconhecida como de ‘excelência’

A Energie, empresa poveira que ainda recentemente sofreu um incêndio de grandes proporções, mas que já conseguiu retomar a laboração, refere em comunicado enviado à Rádio Onda Viva que recebeu o estatuto PME Excelência 2019, o reconhecimento empresarial mais importante a nível nacional, atribuído pelo IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação. A firma está localizada no parque industrial de Laundos onde produz painéis solares termodinâmicos para cerca de 50 países sendo e é “responsável pela eficiência energética de vários edifícios de referência, desde a cadeia Mcdonald’s em Espanha e Itália, passando pelo ministério da Indústria espanhola ou o Vaticano, onde estão instalados quatro sistemas de 500 litros para a Guarda Suíça”. O comunicado refere que, para a atribuição da distinção, valeram os critérios de “desempenho, crescimento do volume de negócios, solidez financeira e gestão” . “Fechámos 2019 com um crescimento de 30 por cento face a 2018, muito acima da média europeia que, segundo a Euroconstruct, rondou os oito por cento no setor“, salienta Luís Rocha, o presidente do conselho de administração. Em termos numéricos, a Energie fechou o ano de 2019 com um volume de negócios na ordem dos 8,5 milhões de euros e a produção de 10 mil painéis solares termodinâmicos, mais dois mil do que as estimativas iniciais. O mercado nacional registou um crescimento de 16,6 por cento e as exportações aumentaram 39 por cento, comparativamente com 2018. A empresa tem, atualmente, cerca de 50 colaboradores e está em fase de expansão, com a construção de uma nova unidade produtiva que estará concluída até ao final do primeiro semestre deste ano.