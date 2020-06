Empresa de Laundos supera fogo e pandemia com muito trabalho

Primeiro, um incêndio em fevereiro que destruiu parte das instalações da empresa. Depois, a pandemia do novo coronavírus a partir de março. Apesar das adversidades, a Energie, a única empresa 100 por cento portuguesa a produzir painéis solares termodinâmicos, revela que conseguiu crescer 11 por cento no mercado internacional no primeiro trimestre deste ano e mantém-se a trabalhar para responder a encomendas para o Quénia, Dubai, Holanda e República Checa. Nestas contas não está incluído o mercado Ibérico, no qual o resultado foi ainda melhor. Entre janeiro e março, o volume de negócios aumentou 12,3 por cento em Portugal, face a 2019, enquanto que em Espanha o crescimento atingiu os 19,8 por cento. Em comunicado, a empresa liderada por Luís Rocha assegura que continua a trabalhar sem recorrer ao layoff e que está a conseguir sobreviver ao fogo que destruiu bastante matéria primas, assim como está a fazer face às dificuldades e restrições impostas pela Covid-19. Da Zona Empresarial de Laundos, na Póvoa de Varzim, a Energie exportou em 2019 para mais de 50 países e mantém os 50 colaboradores, tendo em construção uma nova unidade produtiva, cujos trabalhos se iniciaram em janeiro, num investimento de um milhão de euros.