Empresa dá tonelada de peixe a instituições

A MundOceanic, empresa dedicada ao comércio de produtos da pesca, distribuiu uma tonelada de peixe por 9 Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho da Póvoa de Varzim. A “A Beneficente”, o Instituto Madre Matilde, a Casa do Regaço, o Centro Social de Bem Estar de S. Pedro de Rates, o Centro Social e Paroquial de Aver-o-Mar, o Centro Social Bonitos de Amorim, o Centro Social de Terroso, O Centro Social de Aguçadoura e a Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim receberam a visita de sócios e colaboradores da empresa nos últimos dois dias.Também o presidente da Câmara Municipal, Aires Pereira, fez questão de agradecer pessoalmente o gesto da MundOceanic que, também estando a enfrentar dificuldades, decidiu dividir uma tonelada de peixe pelas IPSS poveiras. Uma atitude altruísta e exemplar que mereceu o apreço do edil e que foi justificada pelo sócio-gerente José António como uma forma de ajudar quem precisa de apoio num altura difícil para todos.