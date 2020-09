Empregado de hotelaria da Póvoa detido no Porto por injuriar agentes da PSP

A PSP anunciou a detenção de um empregado de hotelaria de 22 anos residente na Póvoa de Varzim. O homem foi detido na cidade do Porto pelas 13h40 deste domingo. Elementos do efetivo da Esquadra do Infante foram chamados na sequência de desacatos na rua da Madeira e, quando tentavam resolver a situação, foram ofendidos pelo jovem, que foi detido pela prática do crime de injúrias sobre agentes policiais. O homem foi notificado para comparecer junto das autoridades judiciárias.